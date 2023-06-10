Президентські стипендії отримали троє учнів та студентів Луганської області — переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

Про це йдеться в Указі Глави держави № 835/2023 від 22 грудня 2023 року.

Тож, стипендії Президента України призначено переможцям ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Зокрема, учениці 5-го класу гімназії № 16 міста Сєвєродонецьк Златі Кіяшко, студентці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Анастасії Лупенко та курсанту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка Станіславу Халусу.