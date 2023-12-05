В Україні змінили порядок виплати допомоги ВПО 

Уряд вніс зміни до постанов №509 та №332 стосовно внутрішньо переміщених осіб. Оновлений порядок надання допомоги на проживання та запроваджено новий підхід до видачі довідки про взяття на облік ВПО.

Про це повідомляє Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ ".

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1226 встановлено, що люди, які перемістилися в межах тимчасово окупованих російською федерацією територій, щодо яких не визначено дати завершення тимчасової окупації, не мають права стати на облік ВПО та отримати довідку. Перелік тимчасово окупованих російською федерацією територій затверджується та оновлюється Мінреінтеграції.

Крім того, суттєві зміни внесені в Постанову КМУ від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”.

По-перше, відтепер якщо протягом трьох місяців з дня призначення допомоги людина працездатного віку не працює і не посприяла своїй зайнятості або не набула статусу безробітної, виплата допомоги на проживання припиняється. Отже непрацюючі ВПО мають сприяти своїй зайнятості — працевлаштуватися, зареєструватися як фізична особа – підприємець/особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, подати заяву для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності/мікрогранту/гранту на власний бізнес, або подати заяву на отримання ваучера на навчання, або набути статусу безробітного. В пункті 51 Порядку наведений перелік осіб, до яких не застосовується вимога щодо здійснення заходів для забезпечення своєї економічної самостійності. Зокрема, це не стосується осіб з інвалідністю I чи II групи, студентів, осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, чи які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними, чи які виховують малолітню дитину, що навчається он-лайн тощо.

По-друге, з 1 грудня 2023 р. допомогу не буде отримувати вся сім’я, якщо будь-який член цієї сім’ї – отримувач допомоги не відповідає майновим критеріям (має депозит більше 100 тисяч грн, купив квартиру, машину, земельну ділянку тощо).

По-третє, допомогу будуть призначати лише тим ВПО, які перемістилися не раніше 1 січня 2022 р.

По-четверте, з 1 листопада для переселенців, які вперше звертаються за призначенням допомоги на проживання діє нове правило. Відтепер за допомогою має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Ці нововведення передбачені постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

Крім того, у разі визначення дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації для території, з якої здійснилося внутрішнє переміщення, виплата допомоги буде припинена через три місяці.

Запроваджені деякі норми для підтримки евакуйованих людей та тих, хто повертається з-за кордону. Так, якщо ВПО втратила право на отримання допомоги або відмовилася від неї, але після 1 серпня 2023 р. повторно перемістилася з території, на якій оголошена обов’язкова евакуація, така людина матиме право на отримання допомоги на проживання протягом шести місяців.

Також, ВПО, яка перебувала за кордоном і яка вперше звертається за призначенням допомоги, виплата призначається на підставі заяви, особисто поданої не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну, та за умови відповідності майновим критеріям. Крім того, розширено перелік обгрунтованих підстав для тривалого перебування за кордоном. Нарахування та виплата допомоги ВПО не буде припинятися, якщо людина знаходиться за кордоном не більше 90 днів у зв’язку з участю або супроводом дітей у міжнародних змаганнях.