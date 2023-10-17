На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ та ППО

На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ та ППО17-10-2023, 15:09
В ніч з 16 на 17 жовтня українські Сили Спецоперацій Операцію провели операцію з ураження аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.
Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.
Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані ССО передали для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті завдання вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
- дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
- спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
- пускова установка ППО
- склад боєприпасів
- пошкоджено смуги аеродромів
У ССО зазначають, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.