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На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ та ППО

17-10-2023, 15:09 citynews.net.ua | Напечатать

В ніч з 16 на 17 жовтня українські Сили Спецоперацій Операцію провели операцію з ураження аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником  аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані ССО передали для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті завдання вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти зазнали значних втрат.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

  • дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
  • спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
  • пускова установка ППО
  • склад боєприпасів
  • пошкоджено смуги аеродромів

У ССО зазначають, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.


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