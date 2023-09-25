» » ССО: Під час атаки на Севастополь було знищено 34 російських офіцера

ССО: Під час атаки на Севастополь було знищено 34 російських офіцера

25-09-2023, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявляють, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.

За оновленою інформацією  російський БДК «Мінськ» мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта.

Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

28-09-2023, 20:08

СБУ повідомила про підозру псевдоміністру освіти та науки «лнр», який керував деукраїнізацією освіти

28-09-2023, 20:03

Ґрунтовий гербіцид Дуал Голд: Найкращий захисник вашого поля

25-09-2023, 14:57

ССО: Під час атаки на Севастополь було знищено 34 російських офіцера

13-09-2023, 15:12

Від початку війни 650 постраждалих дітей евакуювали до клінік Європи на лікування та реабілітацію

13-09-2023, 15:05

СБУ викрила п’ятьох чиновниць-колаборанток з Луганської області

6-09-2023, 20:19

Російські військові вбили у Костянтинівці 17 людей. Ще 32 - поранені

29-08-2023, 14:13

«Укрнафта» сплатила понад 2 млрд грн податку на прибуток за другий квартал 2023 року

29-08-2023, 14:11

В Україну доставили 3 000 доз вакцин проти гепатиту А в рамках партнерства МОЗ та ЮНІСЕФ

14-08-2023, 15:12

Діти з Луганської області відправились на відпочинок до Польщі

14-08-2023, 14:30

Як працюватимуть мобільні аптеки у селах та на прифронтових територіях?

10-08-2023, 14:54

В Україні продовжено  строки для ідентифікації отримувачів пенсій та соцвиплат в Ощадбанку

7-08-2023, 06:18

У ЗСУ підтвердили удари по стратегічно важливих для окупантів Чонгарському та Генічеському мостах

Новини України:

14-08-2023, 14:36

Російська ракета знищила гіпермаркет FOZZY в Одесі

10-08-2023, 19:41

ТРЦ Respublika Park: як торговий центр продовжує працювати під час війни

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

30-05-2023, 04:08

Обстріл міста Шахедами: У Києві горить багатоповерхівка в Голосіївському районі та автівки у Печерському

30-05-2023, 04:01

Одеситка, яка збирала гроші для російських окупантів, відсидить 11 років за ґратами

27-05-2023, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Вгору

 