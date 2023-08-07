» » У ЗСУ підтвердили удари по стратегічно важливих для окупантів Чонгарському та Генічеському мостах

У ЗСУ підтвердили удари по стратегічно важливих для окупантів Чонгарському та Генічеському мостах

7-08-2023, 06:18 citynews.net.ua | Напечатать

6 серпня 2023 року Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

Як повідомили у Міноборони, Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю та міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою були уражені далекобіними ракетами.

 

За словами колишнього начальника пресслужби Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, зараз росіяни будуть змушені переміщувати свої військові вантажі через Армянськ, а це збільшує логістичний шлях щонайменше на 100 км.

"Мешканці півдня Херсонської області добре знають, які геть погані дороги на півдні області. Це значить, що військові вантажівки ворога будуть змушені рухатися з невеликою швидкістю і будуть витрачати кратно більше часу для постачань всього того, що необхідно для потреб окупаційного контингенту, що діє на півдні Запорізької області", – сказав він.

За словами Селезньова, "бавовна", яка раніше сталася в районі станції "Партизани" і зруйнувала залізничні колії, ще більше ускладнить логістику ворога.

 

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на запитання, як вплине пошкодження мостів у районі Чонгара на хід бойових дій на півдні України, відповіла, що логістика окупантів "буде підірвана". 



Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новини Луганська:

7-08-2023, 06:18

У ЗСУ підтвердили удари по стратегічно важливих для окупантів Чонгарському та Генічеському мостах

6-08-2023, 19:51

В Україні оголошено примусову евакуацію дітей з 9 населених пунктів Донецької області

6-08-2023, 19:46

Вибратися з окупованих РФ територій України можна через гуманітарний коридор - телефони та контакти

1-08-2023, 06:26

Заочно 7 та 10 років за ґратами за колабораційну діяльність отримали дві колишні чиновниці з Луганської області

1-08-2023, 06:24

Російська ракета вбила у Кривому розі 6 людей та поранила ще 75

25-07-2023, 21:11

До Дня Незалежності українські ветерани отримають разову грошову виплату від 450 до 3100 грн

25-07-2023, 14:58

СБУ викрила на державній зраді колишнього керівника Старобільської РДА

24-07-2023, 19:46

Росія планує залишити лише 7 шахт в окупованій Луганській області.

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

17-07-2023, 19:10

В Харківській області оголошена примусова евакуація дітей з прикордонних територій

17-07-2023, 19:03

Російські загарбники зосередили 100 тисяч військових на Куп'янсько-Лиманському напрямку

17-07-2023, 17:46

Сьогодні вночі було підірвано один прольот Кримського мосту

Новини України:

27-07-2023, 19:41

Росія сьогодні атакувала 2 ракетами Калібр портову інфраструктуру Одеси

24-07-2023, 19:37

СБУ встановила ще 11 військових рф, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями в Бучі

24-07-2023, 19:29

В Київській області планують змінити герб та прапор

23-07-2023, 16:51

Росія вдарила 19 ракетами по історичному центру Одеси - зруйновано храм та пам'ятки архітектури

12-06-2023, 07:40

В районі Одеських пляжів солоность води в 3 рази нижче норми

10-06-2023, 06:57

Російські загарбники атакували Одеську та Миколаївську області дронами «Shahed-136/131» - ВІДЕО

10-06-2023, 06:50

Додатковий поїзд №248/247 Одеса — Київ  призначено в червні

30-05-2023, 04:08

Обстріл міста Шахедами: У Києві горить багатоповерхівка в Голосіївському районі та автівки у Печерському

30-05-2023, 04:01

Одеситка, яка збирала гроші для російських окупантів, відсидить 11 років за ґратами

27-05-2023, 19:58

Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

26-05-2023, 06:42

26 травня росіяни атакували Київ безпілотниками та ракетами

8-05-2023, 06:15

По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації - фото пожеж

Різне:



Реклама:


Подиивтися :

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архів Новин:

«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Вгору

 