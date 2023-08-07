У ЗСУ підтвердили удари по стратегічно важливих для окупантів Чонгарському та Генічеському мостах

6 серпня 2023 року Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.

Як повідомили у Міноборони, Чонгарський міст, що з'єднує окупований Крим із Херсонською областю та міст через протоку Тонку, що з'єднує окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою були уражені далекобіними ракетами.

За словами колишнього начальника пресслужби Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, зараз росіяни будуть змушені переміщувати свої військові вантажі через Армянськ, а це збільшує логістичний шлях щонайменше на 100 км.

"Мешканці півдня Херсонської області добре знають, які геть погані дороги на півдні області. Це значить, що військові вантажівки ворога будуть змушені рухатися з невеликою швидкістю і будуть витрачати кратно більше часу для постачань всього того, що необхідно для потреб окупаційного контингенту, що діє на півдні Запорізької області", – сказав він.

За словами Селезньова, "бавовна", яка раніше сталася в районі станції "Партизани" і зруйнувала залізничні колії, ще більше ускладнить логістику ворога.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на запитання, як вплине пошкодження мостів у районі Чонгара на хід бойових дій на півдні України, відповіла, що логістика окупантів "буде підірвана".



