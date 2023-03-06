Українські військові за допомогою артилерії «зачищають» берег Дніпра від російських окупантів

Сили оборони ведуть роботу із зачищення засобами артилерії передової смуги на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, останні три доби українські війська досягли потужних результатів бойової роботи.

"Від 13 до 22 одиниць техніки нам вдається поцілити та знищувати – артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони ворога", – розповіла вона.

Спікерка ОК "Південь" додала, що наразі робота із зачищення передової смуги на лівому березі Дніпра ведеться у контрбатарейному режимі.



