» » Українські військові за допомогою артилерії «зачищають» берег Дніпра від російських окупантів

Українські військові за допомогою артилерії «зачищають» берег Дніпра від російських окупантів

Вчера, 18:24 citynews.net.ua | Напечатать

Сили оборони ведуть роботу із зачищення засобами артилерії передової смуги на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, останні три доби українські війська досягли потужних результатів бойової роботи. 

"Від 13 до 22 одиниць техніки нам вдається поцілити та знищувати – артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони ворога", – розповіла вона.

Спікерка ОК "Південь" додала, що наразі робота із зачищення передової смуги на лівому березі Дніпра ведеться у контрбатарейному режимі.



Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:24

Українські військові за допомогою артилерії «зачищають» берег Дніпра від російських окупантів

Вчера, 06:15

Стати найріднішим для дитини: методистка з Луганська отримала сертифікат тренера і готуватиме прийомних батьків і батьків-вихователів

Вчера, 06:11

В районі Бахмута та Мар'їнкі українські військові відбили 43 атаки за добу

24-04-2023, 08:08

Війська РФ намагалися захопити траси на Часів Яр та Костянтинівку щоб відрізати українську армію від постачання

21-04-2023, 07:57

Російські вояки несуть важкі втрати у Бахмуті та Авдіївці

21-04-2023, 07:51

Вночі армія РФ завдала ударів по Києву та Полтаві

19-04-2023, 17:13

Ольга Стефанішина: «Сексуальне насильство під час війни – це воєнний злочин, який не має терміну давності»

19-04-2023, 17:09

СБУ викрила ще двох колаборантів в Луганській області серед колишніх співробітників ДСНС

19-04-2023, 06:33

За 18 квітня російські загарбники завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів

17-04-2023, 18:28

ДБР завершило слідство щодо державної зради ще 8 правоохоронців з Луганської області

17-04-2023, 08:30

В Луганській та Донецькій областях російські окупанти накопичують сили

17-04-2023, 06:27

На Великдень росіяни завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах України

Новости Украины:

19-04-2023, 19:45

В 2023 году одеські пляжі будуть зачинені для відпочинку

19-04-2023, 06:39

Росіяни атакували Одеську область «Шахедами»

13-04-2023, 08:30

«Укрнафта» розпочинає спільну розробку родовищ з «Укргазвидобуванням»

10-04-2023, 14:13

В Україну повернули 24 дитини, що були викрадені росіянами з Херсонської області

28-03-2023, 11:46

В Одесі знову відкрилися заклади McDonald’s

22-03-2023, 10:03

Росія завдала ракетного удару з винищувачів Су-35 по Одесі

22-03-2023, 09:51

В Києві скортять комендантську годину з 26 березня

20-03-2023, 13:40

В Новій Каховці ліквідували організатора катівень для українських громадян

13-03-2023, 11:33

Премія «Оскар»: Переможці та номінанти у 2023 році

9-03-2023, 09:08

Ракетний удар РФ 9 березня: У Львівській області загинуло 5 людей

6-03-2023, 16:15

В Луцьку для дівчинки з Криму терміново потрібна кров

6-03-2023, 12:55

На Одещині затримали колишнього бойовика «днр», який бився проти сил АТО в Донецькому аеропорту