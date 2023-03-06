Українські військові за допомогою артилерії «зачищають» берег Дніпра від російських окупантів

Українські військові за допомогою артилерії «зачищають» берег Дніпра від російських окупантівВчера, 18:24
Сили оборони ведуть роботу із зачищення засобами артилерії передової смуги на лівому березі Дніпра тимчасово окупованої частини Херсонської області.
Про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За словами Гуменюк, останні три доби українські війська досягли потужних результатів бойової роботи.
"Від 13 до 22 одиниць техніки нам вдається поцілити та знищувати – артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони ворога", – розповіла вона.
Спікерка ОК "Південь" додала, що наразі робота із зачищення передової смуги на лівому березі Дніпра ведеться у контрбатарейному режимі.