Бої за Бахмут: Україна відправила підкріплення для стримування російської навали

Російські війська продовжують наступ на п’яти напрямках — Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Упродовж 28 лютого Сили оборони відбили там понад 85 атак окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Бахмутському напрямку триває наступ росіян, вони не припиняють штурмувати Бахмут. Українські військові відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Часового Яру та Білої Гори.

Зважаючи на складну ситуацію, українське командування направило підкріплення. Рішення утримувати місто — стратегічне, а не політичне. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ситуація у Бахмуті — складна та напружена, росіяни сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донецьку область.

Вона зазначила, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста ухвалив рішення про переміщення додаткових підрозділів.

"У районі Бахмута професійні та численні підрозділи Вагнера. Втрати супротивника дуже високі, в рази більші, ніж у нас. Наші воїни можуть знищувати до 80% терористів", — сказала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що рішення утримувати Бахмут — військове, а не політичне, як це намагається подати російська пропаганда.

Загалом 28 лютого 2023 року українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських окупантів, знищили 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 5 автомобілів.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів.