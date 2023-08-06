Вибратися з окупованих РФ територій України можна через гуманітарний коридор - телефони та контакти

Як повідомили у Прикордонній службі України, наразі відновлено роботу гуманітарного коридору Колотилівка — Покровка.

Українці, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через пункт пропуску Колотилівка (рф) — Покровка (Україна).

Від 6 серпня пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу.

На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України.

Нагадуємо, що охочі евакуюватися із Сумської області можуть також скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ. Він щодня курсує з Сум: відправляється о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Усіх охочих Київська ОВА буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

З питань евакуації звертайтеся за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.