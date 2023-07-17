Російські загарбники зосередили 100 тисяч військових на Куп'янсько-Лиманському напрямку

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни зосередили більше 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, 370 реактивних систем залпового вогню.

Там сконцентровані десантні та мотопіхотні підрозділи, бойовий армійський резерв, територіальні війська та приватні кампанії ворога, - поінформував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Окупанти роблять все, щоб прорвати наші позиції, але українські воїни стійко тримають оборону. Не дають ворогу перехопити ініціативу, постійно наносять йому разючі удари.

543 рази за минулу добу росіяни застосовували там артилерію різних калібрів та типів та здійснили 14 авіаційних нальотів.

Також вони зробили сім намагань штурмувати позиції українських військових.

Під час відбиття атак 40 окупантів було ліквідовано, ще 103 поранено.

Знищено три загарбницьких танки, чотири БМП, гармату «Мста-Б», міномет, два безпілотні літальні апарати та три авто.