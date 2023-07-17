Сьогодні вночі було підірвано один прольот Кримського мосту

17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів на так званому Кримському мосту.

У результаті атаки пошкоджено дорожнє полотно на прольотах, хоча нібито опори цілі.

У НАК РФ заявили, що атака на Кримський міст "була здійснена о 03:05 двома українськими безпілотними надводними апаратами".

Наразі окупанти повідомляють про загибель двух людей, та поранення ще однієї.

Аксьонов закликав кримчан утриматися від поїздок через міст та "в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут".

СБУ офіційно наразі ніяк не прокоментувала падіння прольоту Кримського моста.

Водночас керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону новин припустила, що події на Кримському мосту можуть бути провокацією самих росіян.

Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду.

8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.