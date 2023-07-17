В окупованих районах Херсонській та Запорізькій областей за 6 місяців зафіксовано 265 вбивств

За 6 місяців 2023 року в окупованому Криму російські силовики провели 37 обшуків, 101 затримання/утримання і 104 допити, опитування і «бесіди».

Загальна кількість арештів за І півріччя 2023 рік становить 140.

Таку статистику під час пресконференції в Українському кризовому медіа-центрі навів Кримськотатарський Ресурсний Центр (КРЦ). В організації відмітили, що велика частина порушень з боку окупантів припадає на представників корінного кримськотатарського народу, і така практика набула системний характер. Так, з 37 обшуків 29 відбулись у будинках кримських татар. Для порівняння, за аналогічний період 2022 року було зафіксовано 15 обшуків.

«У січні у Асанова Ібраіма, Крош Екрема, Асанова Айдера, Сейдаметова Рефата, Абдуразакова Османа, Зекір’яєва Лемана, Мамбетова Халіла. У лютому двічі у Ільвера Аметова, Дмитра Демчука, Галини Балабан, у батьків Абдульазіза Джемілова. У березні у Едема Муртазаєва, Мемета Ашурова, Асана Абдураманова, Ахтема Ісмаїлова, Ленура Уркумета, Леммара Юнусова, Ролана Османова, Мустафи Мустафаєва, Шевкета Ергашева. У квітні у Фазила Емірусеінова, Абдурешита Джеппарова, Едема Ісмаїлова та Барі Барієва. У травні у сімох громадян України, росії і Болгарії в Криму, які начебто планували замахи проти Аксьонова, Костянтинова та Павленко, у Рідвана Рустемова. У червні у Джафера і Аліма Алюстаєвих, Бекіра Дервішева і Ділявера Мусаєва», – розповів Голова Правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, голова управління з правових питань та закордонних справ Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За інформацією правозахисників, жителів Криму затримували за підозрою в причетності до заборонених у РФ організацій «Хізб ут-Тахрір», «Свідки Єгови», за ухилення від призову в збройні сили РФ, за «виправдання тероризму в соціальних мережах», «сприяння тероризму», за «державну зраду».

Окрему увагу учасники пресконференції звернули на те, що через ненадання належної медичної допомоги в російських місцях несвободи загинули політв’язні Джеміль Гафаров та Костянтин Ширінг.

Про складнощі, з якими стикаються політв’язні після повернення в Україну, розказав юрист Кримськотатарського ресурсного центру Володимир Ляшенко.

«Нажаль, ми змушені констатувати, що фактично за рік дії закону про соціальних захист осіб, що були позбавлені волі внаслідок російської агресії, Міністерство охорони здоров’я України ще не зробило і не затвердило порядок медичної реабілітації цих людей», – пояснив він.

Зі справою батальйону ім. Номана Челебіджихана та діяльністю Кримськотатарського ресурсного центру у цьому напрямку розповів експерторганізації Борис Бабін.

З його слів, окупанти під час повномасштабної агресії і за півтора роки повномасштабної війни активно вишукують осіб, яких обвинувачують у начебто участі у незаконних збройних формуваннях. В першу чергу тут говорять про Громадське формування з охорони громадського порядку та/або державного кордону «Аскер».

Вже вкотре у Звіт Кримськотатарського ресурсного центру увійшла інформація про воєнні злочини та порушення прав людини в Херсонській та Запорізькій областях. Впродовж першого півріччя правозахисники зафіксували на цій території 34 випадки насильницьких викрадень

«До нас звертаються вже і зі Сходу України, щоб ми відреагували на викрадення. Ми зі свого боку надаємо інформацію у публічній сфері і готуємо заяви в Робочу групу ООН з насильницьких зникнень. У 2022 році таким чином окупантами було звільнено більше 60 осіб», – відзначив Ескендер Барієв.

За перше півріччя у Херсонській та Запорізькій областях зафіксовано 265 вбивств.

«У цій категорії ми фіксуємо ті випадки, які вдалося ідентифікувати. Як наприклад, нещодавній випадок у Бердянську, де окупанти вбили двох хлопців 2006 року народження Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Їх вбили за те, що вони ліквідували колаборанта і росіянина. Раніше до них застосовували тортури», – заявила менеджерка з комунікацій Кримськотатарського Ресурсного Центру Тетяна Подворняк.

В Аналізі порушень також міститься інформація про вбивство на Запоріжжі Заслуженого лісівника України Володимира Носика і чисельні випадки на Херсонщині.

Внаслідок обстрілів на окупованих територіях цих областей 244 людини загинуло, 907 дістали поранень.

Крім того, у звіті говориться про катування та погрози, незаконне призначення окупаційної влади, депортацію дітей та пропаганду, руйнування екосистеми та інші порушення прав людини на окупованій території.

Повністю ознайомитись з документом можна на сайти Кримськотатарського ресурсного центру за посиланням .