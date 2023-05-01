Спортсмени з Луганської області потрапили до п'ятірки найкращих гравців на чемпіонаті України з шахів

З 31 травня по 10 червня на Волині відбувся чемпіонат України з шахів серед осіб з порушенням опорно-рухового апарату.

Від Луганської області участь у змаганнях взяли спортсмени Луганського регіонального центру «Інваспорт», а саме: Даніїл Коваленко з Сєвєродонецька, Єгор Блєднов зі Станиці-Луганської та В’ячеслав Анікеєв із Зоринська.

Всього, комплекти нагород у двох видах гри (класична і бліц) розігрували спортсмен з регіонів України.

За підсумками змагань одразу п’ять спортсменів набрали однакову кількість очок (4,5) і розподілили місця у турнірній таблиці з дев’ятого по чотирнадцяте. Серед них і наші спортсмени. У бліц Даніїл Коваленко потрапив до кращої п'ятірки гравців чемпіонату.

Зазначимо, що для Даніїла Коваленка (2006 року народження) і Єгора Блєднова (2005 року народження) чемпіонат Україні став дебютним.