Укроборонпром і чеська VOP CZ спільно ремонтуватимуть українські танки Т-64

Державний концерн «Укроборонпром» і чеська державна оборонна компанія VOP CZ уклали контракт щодо спільного ремонту танків Т-64 для Сил безпеки та оборони України.

Модернізація відбуватиметься на потужностях одного з чеських підприємств у місті Новий Їчин та проходитиме під технічним контролем та за безпосередньої участі фахівців Укроборонпрому.

«Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо потрібну військову техніку, навчаємо українських солдатів і тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо неоціненний бойовий досвід від українців», – заявила міністр оборони Яна Чорнохова.

«Для VOP CZ це чудова можливість відремонтувати техніку, яка потім вирушить прямо на фронт. Танки десятиліттями перебували на зберіганні, а відтак потребують повного розбирання, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності. Танки будуть оснащені сучасними засобами оптичного спостереження, покращеним зв’язком тощо», – говорить директор компанії Марек Шпок.

Працівники VOP CZ вже відвідали підприємства Укроборонпрому для налагодження тісної співпраці.

«Ми вдячні нашим чеським колегам за партнерство та віримо у великі перспективи нашої співпраці. Досягнуті з VOP CZ домовленості є реалізацією угоди про створення спільного оборонного кластера з Чехією, який Укроборонпром та Міжурядова агенція оборонної співпраці (AMOS) уклали наприкінці минулого року. Кооперація передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів», – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.