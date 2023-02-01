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Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір українських школярів та студентів для участі у EU Study Days

1-02-2023, 08:57 citynews.net.ua | Напечатать

Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір українських школярів та студентів для участі у EU Study Days (Єврошколи)-2023.

До участі запрошуються ті, хто поділяє європейські цінності, прагне дізнатися більше про Європейський Союз, а також знайти однодумців з якими можна втілювати спільні ініціативи та разом створювати майбутнє України як європейської держави.

Учасники прослухають лекції від провідних спікерів, серед яких дипломати й експерти з ЄС та України. Формат Єврошкіл передбачає активні дискусії та живе спілкування, а учасники отримають знання про Євросоюз та відносини між Україною та ЄС.

Хто може стати учасником?

  • учні та учениці середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які здобувають середню освіту (9-11 класи).
  • студенти магістратури, або останнього курсу бакалаврату українських ЗВО денної форми навчання та аспіранти/ки будь-якої форми навчання.

Програма

Навчання заплановано на березень-травень. Програма онлайн-школи включатиме вивчення - історії ЄС, основних інституції та цінностей ЄС; викликів та досягнень європейської інтеграції України; політик ЄС, як то - Європейський зелений курс, Єдиний цифровий ринок, європейські політики в сфері міграції та управління кордонами, захисту цифрових прав, подолання інформаційних пасток, боротьби з дезінформацією, фейками, маніпуляціями тощо.

Європейські дипломати та експерти розкажуть про підтримку України Європейським Союзом (військову, гуманітарну, економічну, фінансову тощо), пріоритети допомоги ЄС у післявоєнній відбудові України, ознайомлять з програмами та проєктами ЄС в Україні.

Учасники опанують м’які навички, які потрібні сучасній молодій людині, щоб побудувати успішну кар’єру, познайомляться з освітніми та культурними програмами, багатьма іншими можливостями для молоді в ЄС.

20 кращих учасників отримають запрошення до зимової школи в очному форматі.

Протягом навчання учасники Єврошкіл представлять власні мініпроєкти, спрямовані на просування інтересів громади, ідей європейської інтеграції, комунікації, запобіганню дезінформації тощо. Ці міні-проєкти реалізовуватимуться спільно з представниками Мереж ЄС (євроклубами, інформаційними центрами ЄС, експертами Team Europe Ukraine, випускниками EU Study Days, Erasmus+, College of Europe).

Для участі у відборі потрібно заповнити заявку не пізніше 20:00, 06 березня 2023 року

Посилання на заявку для школярів: http://surl.li/enzaw

Посилання на заявку для студентів: http://surl.li/enzag

Відбір проходитиме у два етапи: за заявками та на основі онлайн-тестування.

Більше інформації на сторінці проєкту


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