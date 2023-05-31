Звинувачуваний у державній зраді суддя Чорнобук сховався від правосуддя у військоматі де має доступ до інформації про військових

Вже не вперше українські судді втікають від правосуддя в ЗСУ. Знайомтеся, Валерій Чорнобук — колишній голова Апеляційного суду Криму, який активно сприяв встановленню окупаційної влади на півострові.

Як повідомляє Фундація DEJURE, провадження щодо нього слухалося в Печерському районному суді Києва дуже повільно (підготовче засідання суддя Віта Бортницька не могла провести вісім місяців — з січня до вересня 2020 року: https://bit.ly/43C25GJ).

Оскільки наразі в судовому реєстрі відсутні будь-які рішення, ухвалені після 2020, невідомо як проходить справа Чорнобука.

Тепер же, як повідомляє Центр журналістських розслідувань, Валерій Чорнобук мобілізувався до Збройних Сил України у Дніпрі. Відповідно до інформації ЗМІ, він служить юристом у Амур-Нижньодніпровському центрі комплектування (військоматі).

Найімовірніше, це стане підставою для зупинки розгляду його провадження до моменту звільнення зі служби.

Цей випадок із мобілізацією екссудді під час розгляду кримінально справи щодо нього, на жаль, ілюструє повну безкарність, на яку можуть розраховувати судді, які здійснили злочин, чи то корупційний, чи то проти держави. Ми вкотре наголошуємо, що Збройні сили України — це наші захисники, честь і гідність України, а не спосіб втекти від відповідальності.

Але уникнення відповідальності — не єдина проблема в кейсі Чорнобука. Він обвинувачується у державній зраді. При цьому, служачи юристом у центрі комплектування (раніше вони називалися військоматами) він, дуже ймовірно, має доступ до дуже чутливої інформації стосовно мобілізації та персональних даних мобілізованих.

Окремо нагадаємо історію карколомного кар’єрного шляху Чорнобука. Переїхавши з Криму на підконтрольну Україні територію, він продовжував здійснювати правосуддя в Апеляційному суді Дніпропетровської області. Бо Вища рада юстиції (тепер ВРП) не здійснювала перевірок суддів з окупованих територій перед тим, як перевести їх до іншого суду. Лише у вересні 2016 року Чорнобук нарешті був звільнений завдяки дисциплінарній скарзі – ВРЮ повідомили про те, що тодішній суддя відкрито закликав в інтернеті набувати громадянство РФ, вивчати її законодавство та здійснювати судочинство згідно з ним. Його звільнили за порушення суддівської присяги.

Втім, Чорнобук спробував все виправити перевіреним способом – за допомогою Феміди. За рішенням КАС ВС (суддя М. Смокович) було скасовано постанову ВРУ, яка на той час звільняла суддів, яких призначали за її квотою. Це рішення було мотивоване тим, що депутати порушили Регламент ВРУ, коли вирішували питання щодо звільнення Чорнобука.

Після цього, екссуддя намагався поновитись на попереднє місце роботи: він подав позов проти Апеляційного суду Дніпропетровської області, щоб скасувати наказ про відрахування зі штату. Але безуспішно.

А ще Чорнобук у 2019 намагався у судовому порядку 1) визнати протиправними дії ВРУ стосовно направлення до ВРП матеріалів щодо його звільнення; 2) визнати протиправними дії ВРП щодо розгляду цих матеріалів. Але й у цій справі йому відмовили.

У 2019 його звільнила ВРП, до якої за новим тоді законодавством перейшли матеріали про звільнення суддів, щодо яких не прийнято рішення Президентом чи ВРУ. Це рішення Чорнобук теж безуспішно намагався оскаржити https://bit.ly/3C3l7dm

Отакий заплутаний кар’єрний шлях. Спостерігатимемо далі, чи завершиться він належним покаранням.