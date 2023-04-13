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В Україні з 1 червня дорожчає електроенергія для населення

Вчера, 20:12 citynews.net.ua | Напечатать

Сьогодні Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив підвищення тарифу з 1 червня 2023 року на електроенергію для населення до рівня 2,64 грн/кВт·год.

Про це повідомили в пресслужбі НКРЕКП.

Раніше Національна комісія що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо призначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін. 

В Україні наразі діють три тарифи: два «соціальні» для населення та один ринковий для бізнесу.

Побутові споживачі, які використовують на місяць менше 250 кВт-год, платять 1,44 грн за кВт-год, хто більше — 1,68 грн за кВт-год.

Ціна для юридичних осіб, яка включає вартість електроенергії, ПДВ, тариф на розподіл, передавання, диспетчеризацію та постачання, перевищує 6 грн за кВт-год.


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