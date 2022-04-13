В Одесі планують підняти ціну на опалення з використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ

ТОВ «ЮГТЕПЛО» інформує споживачів про намір встановити тарифи на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, за адресою: м. Одеса, вул. Хутірська 99.

Відповідно до ч. 4, ч. 5 ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків чинного для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Зараз діє тариф 1582,70 грн за 1 Гкал. Новий тариф збільшиться більш ніж на 1000 грн й буде становити 2727,02 грн за 1 Гкал.

У разі відсутності для суб’єкта господарювання встановленого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Тариф розраховано на підставі середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, та для потреб населення по Одеській області, опублікованих на офіційному вебсайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження станом на 25 березня 2022 року.