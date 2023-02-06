Російські окупанти в Луганській області обіцяють повернути мобільний інтернет

Глава російських терористов в окупованому Луганську Леонід Пасічник визнав, що мобільний інтернет на підконтрольній Росії території спеціально відключили через бойові дії. Про це він розповів під час прямої лінії.

При цюому він цинічно заявив, що "мобільний інтернет відключався для безпеки мешканців та військових", - сказав він.

Яким чином мобільний інтернет становить загрозу для цивільних граждан він не встиг вигадати.

Пасічник пообіцяв, що незабаром мобільний інтернет, який російські окупанти вимкнули на початку лютого увімкнуть. Точного терміну він не назвав