В Луганській області мешканці подали до Реєстру пошкодженого майна майже 33 тисячі повідомлень

Намагаючись захопити та знищити Україну російські окупанти в першу чергу руйнують цивільні об'єкти та житлові будинки. Задля документування злочинів РФ та отримання компенсації за зруйноване в Країні створений реєстр пошкодженого майна.

Станом на 7 квітня, мешканцями Луганської області області подано 32 965 інформаційних повідомлень про пошкоджене/знищене нерухоме майно.

Військовими/військово-цивільними адміністраціями територіальних громад опрацьовано 3054 такі повідомлення.

З них: дані, вказані громадянами в 2351 повідомленні, вже внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації (РПЗМ).

703 ІП не підлягають обробці (через дублювання, некоректні дані, зокрема щодо адреси, власника майна тощо). Усього до РПЗМ внесено 4026 об’єктів нерухомого майна, у тому числі 2132 будівлі, 1394 приміщення.

Нагадуємо, що тільки наявність у РПЗМ даних про пошкоджене чи знищене майно дасть можливість власнику отримати допомогу на його відновлення, компенсацію чи відшкодування в разі його знищення.

Подати ІП можна через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, з використанням мобільного додатка Дія або через адміністратора центру надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

Коректна та якомога повна інформація, вказана вами в повідомленні, суттєво прискорить його опрацювання.

Якщо ви вже подавали повідомлення з коректними даними, повторно його надавати не потрібно – це тільки уповільнить обробку інших ІП.