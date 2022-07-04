3 листопада у Дніпрі переселенців консультуватимуть як оформити компенсацію за зруйноване росією житло

3 листопада о 10:00 на базі гуманітарного штабу Лисичанської міської військової адміністрації юристом Благодійного фонду «Горєніє» буде проведено консультацію для ВПО з питань отримання компенсації за зруйноване житло, механізму отримання коштів, механізму подачі звернення на отримання компенсації.

Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, адміністратор ЦНАПу з міста Лисичанськ надасть роз’яснення щодо реєстрації повідомлення про пошкоджене або зруйноване власне нерухоме майно внаслідок військової агресії та переліку документів і відомостей, необхідних для цього.

Також під час даної зустрічі внутрішньо переміщені особи матимуть можливість індивідуально отримати безоплатну правову допомогу з будь-яких інших питань.

Запис за телефоном: +38050 524 00 37 — Ольга Володимирівна.

Адреса проведення консультації: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 81.