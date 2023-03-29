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У Верховній Раді хочуть вдосконалити закони про мобілізацію військових

29-03-2023, 13:41 citynews.net.ua | Напечатать

В Україні загальна мобілізація здійснюється з 24 лютого 2022 року на виконання указу президента, а потреби Міноборони у нових військових задовольняються в плановому порядку та залежать від розвитку ситуації на фронті.

Зараз в парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки вирішили розібратися з ситуаціями, коли призовники відразу направляються на фронт або поширюються випадки масової роздачі повісток на вулицях чи в громадських закладах.

Член комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський повідомив, що за результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з‘ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу.

За його словами ці питання взяли на контроль. Такого точно більше не буде, а винні будуть притягнені до відповідальності.

Наразі в профільному парламентському комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізації.

Зокрема комітет розробляє законодавчі зміни, які сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов‘язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.


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