Британська розвідка вважає, що російські загарбники хочуть повторно захопити Куп'янськ

З початку березня 2023 року в Луганській області на частині ділянки фронту Сватове - Кремінна на півночі Луганської області тривають важкі бої.

Російські окупанти, ймовірно, прагнуть знову окупувати Куп'янськ та побоюються наступу Збройних Сил України на лінії Сватове-Кремінна. Про це йдеться у зведенні розвідки Великої Британії.

Зазначається, що на цьому напрямку місцями РФ просунулась на кілька кілометрів, а командування окупантів, напевне, намагається розширити зону безпеки своєї оборони вздовж пагорбів та річки Оскіл.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2023.



