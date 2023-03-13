Луганські поліцейські затримали в Куп'янську московського вояку, що ховався після відступу загарбників

13 березня під час патрулювання селища Куп’янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка.

При перевірці з’ясувалось, що він є військовослужбовцем 27-ї мотострілецької бригади рф.

Затриманий розказав, що після того, як Збройні сили України звільнили Куп’янщину, він переховувався у покинутих будівлях на території району.

Для з’ясування всіх обставин перебування військовослужбовця рф на території України його доставили до Куп’янського відділу поліції.