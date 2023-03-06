Битва за Бахмут: Ротація підрозділів ЗСУ та оптимізм аналітиків ISW

Українська оборона міста Бахмут на Донбасі перебуває під дедалі сильнішим тиском, в місті та його околицях точаться інтенсивні бої.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Зазначається, що Росія посилює цей район елітними підрозділами, і за останні 48 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, в тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, Українські війська тримають більшу частину міста, включно з центром. Хоча деякі наші підрозділи з міста вивели, але це скоріше питання ротації, а не загальний наказ на відхід. Тут все ще продовжує вести бойові дії значна кількість наших військ. Є і люди та техніка.

Ворог захопив східну частину міста до річки Бахмутка. Основний удар росіян йде не у місті, а з півночі в обхід міста. Боротьба йде за шлях постачання, який залишається. Цей шлях знаходиться під обстрілами противника. Ворог спонукає наші війська до виходу з Бахмута, оскільки створена реальна загроза оточення. Але ворог наступає повільно, і тому українське командування впевнено, що ще є можливості деякий час втримувати шляхи відходу, збиваючи темп просування та завдаючи ще більше втрат росіянам.

Утримання міста для нас в умовах обмеженого сполучення не є вигідним зараз з точки зору тактики. Це питання стратегії - українське командування буде втримувати місто до останньої можливості, як і завжди. На відміну від Херсона, Балакліі, Ізюма, Лимана, Купянську, з яких росіяни втікли, українці міста без тривалого опору не залишають.

У новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що українське командування проводить обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті на Донеччині. Втім, на їх думку, Робити висновки та оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста поки що зарано.

Аналітики вважають, що українські сили, можливо, відходять зі своїх позицій на східному березі річки Бахмутка. Таке припущення вони зробили з урахуванням нещодавніх геолокаційних кадрів руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута.

Геолокаційні відеозаписи показали, що сили ПВК «Вагнер» продовжували просуватися в північно-східній частині Бахмута і 5 березня просунулися в районі залізничної станції Ступки.

«Український військовослужбовець повідомив, що станом на 4 березня російські війська ще не перетнули річку Бахмутку в центральній частині Бахмута, а російські блогери стверджували, що «Вагнер» відтіснив українські позиції до центральної частини Бахмута. Наразі незрозуміло, чи планують українські війська утримувати позиції на західному березі річки Бахмутка», — йдеться у звіті інституту.

В ISW переконані, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона «продовжує поглинати російську живу силу і техніку тоді, як українські війська не зазнають надмірних втрат».

В той самий час Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

"Падіння Бахмута не обов'язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби", - додав Остін.