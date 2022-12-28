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Президент США Джо Байден приїхав до Києва

Вчера, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

Фото:  Украина Сейчас
Президент США Джо Байден приїхав до Києва 20 лютого із неанонсованим раніше візитом.

Американського лідера було помічено на Михайлівській площі разом із президентом Володимиром Зеленським, де вони вшанували пам'ять загиблих українських воїнів.

Подробиці візиту поки що невідомі.

Представники влади – ні української, ні американської – приїзд Байдена не анонсували. Ці заходи безпеки цілком зрозумілі під час війни. 

Міністерство закордонних справ повідомило, що у Києві очікується візит когось із "головних" західних партнерів України, заступник міністра обіцяв "сюрприз".

Раніше заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник говорив, що важливо, щоб напередодні річниці початку великої війни Україна відчула та побачила не лише підтримку на словах та солідарність, а й ще більшу допомогу, а також присутність наших головних партнерів.

10 лютого було оголошено, що Байден перебуватиме з візитом у Польщі 20-22 лютого 2023 року, де зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та з лідерами Бухарестської дев'ятки. Однією з тем переговорів буде допомога Україні у відсічі агресії Росії.


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