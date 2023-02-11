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США й Великобританія вважають що у лютому-березні Росія спробує переломити хід війни

Вчера, 14:46 citynews.net.ua | Напечатать

Про критичний характер наступних кількох місяців вже прямо заявили Києву високопосадовці Байдена – зокрема, заступник радника з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман та заступник міністра оборони Колін Каль, які відвідували Україну у січні.

Крім того, за тиждень до візиту цих офіційних осіб Україну відвідував директор ЦРУ Вільям Бернс. Він поінформував президента України Володимира Зеленського про військові плани Росії на найближчі місяці і наголосив на нагальності моменту.

В останні місяці війна на сході України перетворилася на повільну м'ясорубку, в якій жодна зі сторін не має переваги. Представники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли Росія, як очікується, розпочне наступ, а Україна перейде в контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території.

Згодні с цією думкою й у Великобританії.

Військові експерти вважають, що за останні три дні, як стверджується в огляді від Міноборони Британії, сили групи Вагнера "майже напевно" досягли подальших невеликих успіхів на північних околицях Бахмута, в тому числі в селі Красна Гора.

Проте, організована українська оборона в цьому районі триває. Тактичне російське просування на південь від міста, ймовірно, не досягло значного прогресу, стверджує британська розвідка.

Крім того, у секторі Кремінна-Сватове Луганської області російські війська продовжують наступальні дії, хоча кожна локальна атака залишається занадто малою, щоб досягти значного прориву.

"Росія, ймовірно, прагне звести нанівець деякі успіхи, досягнуті українськими силами протягом вересня-листопада 2022 року: існує реальна можливість того, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жербець", – стверджує британська розвідка.

"Загалом, поточна оперативна картина свідчить про те, що російські війська отримують накази наступати на більшості напрямків, але вони не зосередили достатньої наступальної бойової потужності на жодній з осей для досягнення вирішального ефекту", – йдеться в огляді.

В той самий час використання російськими військами мобілізованих військовослужбовців навряд чи створить достатній наступальний потенціал для широкомасштабного і швидкого механізованого наступу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

"Росія може перекинути на Вугледарський фронт додаткові мобілізовані підрозділи, здатні вести надійну оборону або наступальні операції на виснаження, але вони навряд чи стануть ефективними механізованими підрозділами, здатними провести успішні наступальні операції за короткий період часу", – додали аналітики інституту.


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