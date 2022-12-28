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В Луганську інструктори з Ірану будуть навчати росіян запускати безпілотники Shahed-131

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 16 лютого 2023 року.

На думку Британських військових аналітиків, Іран, модифікує ударні безпілотники, які постачає Росії, спеціально для збільшення шкоди цивільним об'єктам.

Такого висновку надійшла Британська слідча організація Conflict Armament Research (CAR), яка спільно з офіційними особами України досліджувала цілу боєголовку іранського безпілотника Shahed-131, який був збитий у районі Одеси в жовтні 2022 року.

Аналітики групи дійшли висновку, що боєголовка була поспіхом модифікована погано підігнаними один до одного шарами з десятків дрібних металевих уламків, які під час удару розлітаються на велику відстань.

Крім осколків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших "зарядів", які під впливом вибухової хвилі можуть детонувати і створювати додатковий руйнівний фактор у сферичній області.

Експерти зазначають, що використання таких елементів суттєво збільшує здатність боєголовки ушкоджувати електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач та великі трансформатори, а також значно ускладнювати ремонтні роботи.

6 лютого ГУР повідомило, що на початок місяця війська РФ використали близько 660 дронів-"шахедів", водночас за контрактом Москви та Тегерана передбачено постачання сукупно 1750 одиниць.


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