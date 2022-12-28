З 13 лютого у Бахмут можна потрапити лише за спецперепусткою

Бахмут переводять на «режимне положення», у місті діятимуть спецперепустки. Таке рішення українських військових зумовлене проникненням у місто диверсійної групи російських окупантів.

З понеділка, 13 лютого, в’їзд цивільних осіб та преси до Бахмуту на Донеччині буде обмежений, діятимуть спецперепустки.

«До уваги журналістів… Просимо звернути увагу на те, що з 13 лютого доступ до м. Бахмут можливий лише за спеціальними перепустками. Робота з отримання заявок на перепустки, їхньої видачі та подальшого вилучення після використання проводиться військовими та правоохоронцями спільно з Донецькою обласною військовою адміністрацією», — йдеться у повідомленні.

Адміністрація також оприлюднила алгоритм дій для представників ЗМІ, які планують працювати у Бахмуті.