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Королевська та її чоловік Солод написали заяви на складання мандатів нардепів

Вчера, 13:05 citynews.net.ua | Напечатать

Народні депутати Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів.

Про це повідомляє УП.

Народна депутатка виїхала з України перед початком повномасштабного російського вторгнення. Та зараз перебувають у Дубаі.

Починаючи з лютого 2023 року, Наталія Королевська не відвідує засідання Верховної Ради. За даними руху «Чесно», через це їй не нарахували «депутатські» виплати за три місяці.

Зараз ДБР веде розслідування діяльності нардепів від ОПЗЖ проти України, а Наталія Королевська є одним з фігурантів цього діла. 

Крім того, вона подала неправдиві дані у деклараці, де "забула" вказати будинок та земельну ділянку в Росії.

Варто додати, що у 2015 році прокуратура розслідувала кримінальну справу про причетність депутата Наталії Королевської (тоді ще від партії "Опозиційний блок") до фінансування сепаратизму, але це не завадило Королевській та її чоловіку обратися у 2019 році нардепами від ОПЗЖ.


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