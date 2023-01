Російські окупанти готують провокацію з автівками ОБСЄ в Луганській області

Днями українські журналісти опублікували фото з автівками ОБСЄ, які російські вояки перевозили траками на окуповані території України в Луганській області.

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив із посиланням на власні джерела, що на пункті пропуску Ізварине на українсько-російському кордоні були помічені трейлери, які перевозили автомобілі ОБСЄ.

Росія завозить на окуповані території України автомобілі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, які після припинення місії в березні 2022 року перебували в російському місті Ростов-на-Дону.

“На трейлерах білі позашляховики Toyota Land Cruiser із маркуванням ОБСЄ. Саме на таких автомобілях пересувалися Донбасом спостерігачі СММ ОБСЄ. Машини ОБСЄ легально жодним чином не могли опинитися в розпорядженні росіян”, — написав журналіст.

Це вже не перший випадок, коли нехтуючи законами та звичаями війни росіяни перевдягаються задля злочинної діяльності.

Сьогодні, 16 січня 2023 року, Організація з безпеки та співробітництва в Європі натякнула, що на Донбасі можуть бути автомобілі із розпізнавальними знаками ОБСЄ, проте це не їхні спостерігачі. Про це повідомили у Twitter організації.

‼️ The OSCE is not present in #Donbas. Should you see any vehicles with OSCE markings in Donbas, know that they are not used for OSCE purposes.