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Російські окупанти готують провокацію з автівками ОБСЄ в Луганській області

Сегодня, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать

Днями українські журналісти опублікували фото з автівками ОБСЄ, які російські вояки перевозили траками на окуповані території України в Луганській області. 

Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив із посиланням на власні джерела, що на пункті пропуску Ізварине на українсько-російському кордоні були помічені трейлери, які перевозили автомобілі ОБСЄ.

Росія завозить на окуповані території України автомобілі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, які після припинення місії в березні 2022 року перебували в російському місті Ростов-на-Дону.

“На трейлерах білі позашляховики Toyota Land Cruiser із маркуванням ОБСЄ. Саме на таких автомобілях пересувалися Донбасом спостерігачі СММ ОБСЄ. Машини ОБСЄ легально жодним чином не могли опинитися в розпорядженні росіян”, — написав журналіст.

Це вже не перший випадок, коли нехтуючи законами та звичаями війни росіяни перевдягаються задля злочинної діяльності.

Сьогодні, 16 січня 2023 року, Організація з безпеки та співробітництва в Європі натякнула, що на Донбасі можуть бути автомобілі із розпізнавальними знаками ОБСЄ, проте це не їхні спостерігачі. Про це повідомили у Twitter організації.

Там наголосили, що ОБСЄ на сході України більше немає.

"Якщо ви побачите на Донбасі якісь автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються в цілях ОБСЄ", – йдеться у заяві.


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