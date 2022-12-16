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В Луганській області російські окупанти знищили найбільшу в Україні кількість спортивних об’єктів

Сегодня, 09:21 citynews.net.ua | Напечатать

320 спортивних об’єктів вже постраждало через військову агресію рф на території України. 87 з них – зруйновано повністю або знищено частково. Розмір втрат сягає понад 250 млн долларів.

Як повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, стало відомо про суттєві та масові руйнування спортивної інфраструктури в Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Наприклад, на Миколаївщині, в 11 селах Первомайської об’єднаної територіальної громади усі спортивні зали, у тому числі комплекс культури та спорту, фактично у непридатному стані.

Новий біль – це зруйнована інфраструктура Херсонщини. За попередньою інформацією, у містах і селах області зруйновано та пошкоджено 24 об’єкти спортивної інфраструктури, 21 з яких – за останні кілька тижнів.

На жаль, «різдвяне перемир’я» по-російськи – це нові руйнування спортивної інфраструктури. Кадри пожежі з льодової арени «Альтаїр» у Дружківці Донецької області в результаті прямого влучання ракети окупантів бачив, мабуть, увесь світ. Перших руйнувань арена зазнала ще 16 травня минулого року. Вже відтоді її не можливо було використовувати за призначенням. Але кілька місяців вона слугувала як гуманітарний штаб для цивільного населення, і час від часу зазнавала нових пошкоджень. Після останнього – її навряд чи вдасться відновити.

Завдяки роботі наших ПВО без суттєвих руйнувань у період-новорічних свят обійшлося у столиці, яка кілька разів потерпала від цілеспрямованих обстрілів. Напередодні Нового року тільки осколки ракети впали на стадіон «Темп», а в останній день 2022-го зазнали пошкоджень корпуси та спорткомплекс КНУ імені Т. Шевченка.

Вцілому найбільше спортивних об’єктів зруйновано у Луганській – 89, Донецькій – 61, Харківській – 46, Миколаївській – 27, Херсонській – 24, Київській – 21, Дніпропетровській – 15, Чернігівській – 12, Сумській – 11, областях.

Ворог знищує наші спортивні комплекси, стадіони та палаци, але не знищить український спорт і нашу силу духу! Після Перемоги ми все відновимо та відбудуємо! Однак весь світ має знати про те, що відбувається в Україні!


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