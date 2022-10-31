Сєвєродонецька адміністрація вирішила спитати городян - Як відновлювати місто після деокупації?

Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація запровадила опитування для розробки заходів щодо відновлення території Сєвєродонецької міської територіальної громади після її деокупації.

Прагнення жителів відродити місто Сєвєродонецьк, їхні думки та побажання, стануть фундаментом для відновлення території громади.

"Тільки ми – жителі громади, наше прагнення відродити її територію та місто Сєвєродонецьк для нас та майбутніх поколінь, наші думки, мрії, побажання, традиції, символи, віра та надія – фундамент для відновлення території нашої громади та перетворення її в демократичне, красиве, щасливе, гідне місце на Сході України та в Європі.

Ваша думка дуже важлива! Долучайтеся до діалогу про розбудову нашої громади, відновлення її території. Разом ми все подолаємо! Разом ми Україна!" - вважають автори опитування.

Посилання на форму для опитування: тут >>> .