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Росія вкрала 200 тисяч тонн зерна та всю техніку у луганського підприємства «Агротон»

Вчера, 11:55 citynews.net.ua | Напечатать

Усі 200 тисяч тонн зерна, зібрані на полях «Агротона», вивезені з Луганської області на Росію.

За інформацією аграріїв, які вимушені були залишитися на окупованій території луганської області, ситуація в сільському господарстві регіону наближається до катастрофічної.

«Цьогоріч ми очікували на найбільший за всі роки врожай. Сподівалися навіть перевершити рекордний 2021 рік. Так, моніторинг ПрАТ «Агротон» показав, що на деяких полях врожайність складала до 60 ц/га. Це ставало можливим завдяки копіткій роботі наших аграріїв, які владали у розвиток підприємств власні і державні кошти, оновлювали техніку, закуповували найкращі мінеральні добрива, успішно користувалися багатомільйонними Урядовими програмами. Але, на жаль, збирається наше зерно зараз для росіян», – зазначила Любов Безкоровайна, заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації.

Вона додала, що багато керівників сільськогосподарських підприємств виїхали в безпечні регіони України та провели перереєстрацію бізнесу.

Але є й ті, що пішли на співпрацю з рф і здавали своїх партнерів.

ТОВ «Нібулон» та ПрАТ «Агротон» – це соціальна опора регіону. Однак їх захопив підприємець із краснодара, маючи уставний фонд 2 000 фублів.

Так, у «Агротоні» на почату року залишалося 20 тисяч тонн врожаю минулого року. Зараз на полях агрофірми на території Луганщини зібрано ще 200 тисяч тонн, однак все це вивезено на росію.

Аналогічна ситуація і з продукцією «Нібулона» – вкрадено все.

Зараз аграрії Луганщини співпрацюють із міжнародними організаціями, які можуть відстежити повний маршрут перевезення вкраденого зерна.

Відповідна інформація буде передана до міжнародних судів.

Трапляється таке, що на місцях нічим розраховуватися із пайовиками. Та і пропонують їм цьогоріч набагато менше стандартних 5 %.

На деяких підприємствах через відсутність грошей люди відмовляються працювати. Як результат, там озимина ще залишається на полях. У серпні!

Майже нічим обробляти землю та збирати врожай. Бо всю нову техніку росіяни вивезли. Зокрема, у «Агротона» забрали 40 одиниць автомобільного транспорту.

Техніку з Новоайдарщини одразу перегнали до Перевальська, її відстежили за допомогою GPS. Навіщо вона там – незрозуміло.

Аналогів такої техніки в росіян не було. Вони не вміють нею користуватися. Трапляються випадки, коли окупанти не можуть впоратися навіть із запуском двигуна.


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