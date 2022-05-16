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В окупованій частині Луганської області росіяни розкрадають гроші на «ремонті» побудованих Україною та ЄС дітсадочках

Сегодня, 11:52 citynews.net.ua | Напечатать

Росія країна-фейк: будівельники з Воронежу будуть «відновлювати» дитсадки і школи Мілового, реконструйовані за українські та європейські кошти.

Чергова показова обіцянка росіян. Найменш постраждалу від російського вторгнення громаду Луганщини «рятуватимуть від наслідків обстрілів ЗСУ» будівельники із Воронежу.

Про це повідомляють засоби масової інформації окупантів.

Постраждала в Міловому усього одна будівля, яку, за словами місцевих жителів, самі рашисти і знищили.

Мабуть, її вони і будуть відновлювати.

Росіяни не можуть нічого путнього зняти для путіна в зруйнованих ними Рубіжному, Попасній, Сєвєродонецьку, Лисичанську. Бо там потрібно вкладати у відновлення мільйони доларів. Однією банкою фарби не обійтися.

Вже була обіцянка поновити централізоване газопостачання за тиждень. Але в Рубіжному готують на вогнищі із березня і до сих пір. Хвалитися нема чим.

Тому росіяни зосередили увагу на громадах, які бойові дії практично оминули.

Там вони можуть зняти багато чого. Наприклад, у тому ж Міловому – сотні кілометрів автошляхів, відбудованих за державний кошт.

Або сучасну будівлю дитсадка «Ластівка», відремонтовану у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

А ще нещодавно, до початку російської агресії, було завершено капітальний ремонт місцевої поліклініки.

До речі, ці два проєкти стали фіналістами конкурсу «Найкращий проєкт НКПВУ» (зі 100 проєктів) у номінаціях «Турбота про діточок» та «Передова лікарня», підсумки якого були підбиті на Другій щорічній конференції, яка відбулась у Одесі в вересні 2021 року.

Згадаємо й реконструйований минулоріч меморіальний комплекс «Україна – визволителям», стан якого нікого не хвилював навіть за радянських часів.

У Міловому ж російські пропагандисти можуть поспілкуватися із місцевим населенням, яке, до прикладу, 8 травня 2021 року радо зустрічало Президента України Володимира Зеленського, дякувало йому за відбудову регіону.


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