Російські окупанти повідомили про початок капремонту гімназії в Новоайдарі, яку у 2021 році Україна відновила за бюджетні кошти. Але гроші будуть просто розкрадені в найкращих традиціях росіян.

Пропагандистські ЗМІ російських окупантів повідомив про початок капітального ремонту Новоайдарської школи-гімназії будівельниками із Тамбова.

Мовляв, до початку нового навчального року вони завершать капремонт третього поверху закладу.

Потім знімуть старі поли, розберуть стелі, оновлять системи водо- та електропостачання, каналізацію тощо.

А демонтувати вони зібралися підлогу та комунікації, встановлені у школі-гімназії минулоріч.

Бо цей навчальний заклад у Новоайдарі був капітально відремонтований за Українською владою за бюджетні кошти у 2021 році.

На реконструкцію державою було виділено 34 мільйони гривень. 10% фінансувалося із місцевого бюджету.