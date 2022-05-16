Окупанти планують видати відремонтовану Україною школу в Новоайдарі за «досягнення російської влади»Вчера, 12:25
Російські окупанти повідомили про початок капремонту гімназії в Новоайдарі, яку у 2021 році Україна відновила за бюджетні кошти. Але гроші будуть просто розкрадені в найкращих традиціях росіян.
Пропагандистські ЗМІ російських окупантів повідомив про початок капітального ремонту Новоайдарської школи-гімназії будівельниками із Тамбова.
Мовляв, до початку нового навчального року вони завершать капремонт третього поверху закладу.
Потім знімуть старі поли, розберуть стелі, оновлять системи водо- та електропостачання, каналізацію тощо.
А демонтувати вони зібралися підлогу та комунікації, встановлені у школі-гімназії минулоріч.
Бо цей навчальний заклад у Новоайдарі був капітально відремонтований за Українською владою за бюджетні кошти у 2021 році.
На реконструкцію державою було виділено 34 мільйони гривень. 10% фінансувалося із місцевого бюджету.