Апелляционный суд оставил в силе приговор по делу об уничтожении Ил-76 над Луганском

Днепровский апелляционный суд оставил в силе пожизненное заключение Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева за организацию уничтожения самолета Ил-76 над Луганском в июне 2014 года. Об этом сообщает Медійна ініціатива за права людини со ссылкой на адвоката родственников погибших Виталия Погосяна.

«Сегодня апелляционный суд поставил точку: пожизненное оставили, выполнять задержание поручили СБУ; моральный ущерб оставили за осужденными и добавили стоимость проведенных экспертиз. Кому поручено исполнение не понятно, хотя все и так ясно — решение, которое не будет исполнено», — написал Виталий Погосян.

16 марта 2021 года Красногвардейский районный суд Днепра приговорил всех троих обвиняемых к пожизненному заключению. Суд признал виновным руководителей так называемой «ЛНР» в организации уничтожения самолета ИЛ-16 из переносного зенитно-ракетного комплекса 14 июня 2014 года на территории Луганской области.

На борту самолета находились 40 военных 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

В 2017 году Павлоградский горрайонный суд в Днепропетровской области приговорил к 7 годам заключения генерал-майора Виктора Назарова, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его признали виновным в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям. Апелляционный суд подтвердил приговор, а Верховный суд — отменил, признав Назарова не виновным.

Параллельно с этим рассматривалось дело Плотницкого Гуреева и Патрушева. Прокуратура передала его в суд в январе 2017 года. Ряд судов фактически самоустранились от ее рассмотрения. В конце концов, за дело взялся Красногвардейский райсуд и через три года вынес приговор.

«Уничтожение самолета ИЛ-76 — это очень трагическое событие в истории нашей страны. Мы проснулись утром и узнали о сиюминутной гибели сразу 49 военных. Таких потерь в то время у нас не было. Это дата, с которой пошел отсчет. И сбитие этого самолета привело к негативным последствиям для нашей страны. Поэтому это решение суда исторично, и я очень благодарен судьям, что они рассмотрели это дело, не побоялись вынести приговор. Дело рассмотрено четко, все доказательства в суде проработаны», — говорил после вынесения приговора Виталий Погосян.

Подтверждение приговора апелляционным судом однозначно является победой. Однако в решении суда есть определенный негатив. Дело в том, что суд возложил обязательство выплатить материальную компенсацию родным погибших на самих осужденных, объявленных в розыск. То есть фактически компенсацию семьи погибших военных не получат.

В гражданском кодексе говорится: «вред, причиненный увечьем, другим повреждением здоровья или смертью в результате уголовного правонарушения, возмещается потерпевшему или лицам, определенным статьей 1200 настоящего Кодекса, государством, если не установлено лицо, совершившее уголовное правонарушение, или если оно является неплатежом».

Как отметил Виталий Погосян, в этом случае именно на государство суд должен был возложить обязанность выплачивать компенсацию.

«Всем понятно, что у осужденных нет возможности уплатить ущерб, но они и не смогут его уплатить, а государство никак не сможет принудительно взыскать. Вот и получили решение, которое, скорее, для галочки, а не для пострадавших», — отметил в комментарии МИПЧ Виталий Погосян.

Он собирается обжаловать это решение в Верховном суде, а по возможности — и в Европейском.