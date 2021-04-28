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Кассационный суд оправдал генерала Виктора Назарова в деле сбитого над Луганском военного самолета

Сегодня, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда оправдал генерала Виктора Назарова, ранее приговоренного к семи годам тюрьмы по делу о трагедии Ил-76, который в 2014 году сбили в Луганске российские террористы.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, суд отменил принятые решения и закрыл уголовное дело в связи с отсутствием в действиях Назарова состава преступления.

Суд решил, что предыдущие выводы судов о якобы возможности Назарова предотвратить трагедию — были неправильными.

На решение отреагировал адвокат Назарова — Виталий Погосян.

«Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево — не будет. Назаров признан невиновным», — написал он в Facebook.

14 июня 2014 года террористы сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76 при заходе на посадку в аэропорту Луганска. Погибли все, кто был на борту: 40 десантников и девять членов экипажа. Назаров на момент трагедии был заместителем начальника Генштаба ВСУ, исполняющим обязанности начальника штаба АТО.
В марте 2017 года суд признал бездеятельность и служебную халатность в действиях Назарова, которая привела к гибели 49 украинских военных и приговорили к семи годам лишения свободы. Он заявил, что вину не признает, и подал апелляцию. 
11 декабря 2020 года Днепровский апелляционный суд отклонил апелляцию, оставив решение Павлоградского райсуда области без изменений.

В марте 2021 года за уничтожение Ил-76 над луганским аэропортом российские террористы Плотницкий, Патрушев и Гуреев были осуждены на пожизненное заключение.



Теги: ИЛ-76 Луганск

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Кассационный суд оправдал генерала Виктора Назарова в деле сбитого российскими террористами над Луганском ИЛ-76