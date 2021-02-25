» » За уничтожение Ил-76 над луганским аэропортом российские террористы Плотницкий, Патрушев и Гуреев осуждены к пожизненному заключению.

За уничтожение Ил-76 над луганским аэропортом российские террористы Плотницкий, Патрушев и Гуреев осуждены к пожизненному заключению.

Сегодня, 17:50 citynews.net.ua | Напечатать

За организацию уничтождения Ил-76 под луганским аэропортом 14 июня 2014, в результате чего погибли 40 десантников 25 аэромобильной бригады и 9 членов экипажа, российские террористы Плотницкий, Патрушев и Гуреев осуждены к пожизненному заключению.
Все террористы осуждены «заочно», так как скрываются на оккупированных территориях Луганской области или в покрывающей их Российской Федерации.

Сегодня, 16 марта, в Красногвардейском суде Днепра завершилось оглашение приговора главарям так называемой «ЛНР» в деле сбитого в Луганске в 2014 году Ил-76 как организаторам теракта. Часть приговора уже зачитали 15 марта. Об этом сообщает Медійна ініціатива за права людини со ссылкой на адвоката стороны потерпевших Виталия Погосяна.
Обвиняемые в этом деле Игорь Плотницкий, который на момент совершения теракта был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря», его заместитель Андрей Патрушев и главарь батальона луганских НЗФ «Витязь» Александр Гуреев. Их обвиняют по статьям о терроризме (ч. 3 ст. 258 УК), создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ч.2 ст. 260) и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны (ч.2 ст. 437).
Судебный процесс проходил «заочно», поскольку обвиняемые находятся в розыске на территории Украины, в суд не появлялись. По информации, которую предоставила суду СБУ, «обвиняемые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, во избежание уголовного наказания».
«Доказательств очень много. Во-первых, есть телефонные переговоры, которые велись Плотницкий, Патрушевым и Гуреевым непосредственно по уничтожению самолета. Все эти переговоры подтверждают, что они отдавали приказы о сбивания самолета. Это основное доказательство», — прокомментировал адвокат.
В суд уголовное производство направили в январе 2017 года. За это время дело побывала в трех судах. Сначала — в Сватовском районном суде Луганской области, защитники обвиняемых попросили изменить подсудность суда в Днепропетровской области, поскольку там проживает большинство потерпевших и свидетелей. В Бабушкинском районном суде Днепра судьи подали на самоотвод. Самоотвод судей в Бабушкинском суде адвокат потерпевших назвал незаконными. Погосян отметил, что подавал жалобу в ВРП, но реакции на нее не было. В итоге дело попало в Красногвардейский районный суда Днепра, где и вынесли приговор обвиняемым.
Напомним, что в другом производстве по уничтожению Ил-76, приговорен к 7 годам заключения генерал-майор ВСУ Виктор Назаров — за «небрежное отношение к военной службе в боевой обстановке». В 2018 году суд удовлетворил 39 исков семей пострадавших в Министерство обороны Украины о возмещении морального вреда на общую сумму 19,5 млн гривень. Минобороны выплатит по 500 000 гривень за каждым иском.
14 июня 2014 представители незаконных вооруженных формирований сбили военно-транспортный самолет ВСУ при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами с переносных зенитно-ракетных комплекса.

На борту находились 49 военнослужащих, все они погибли. Самолет обеспечивал перевозки личного состава во время плановой ротации военнослужащих и должен был доставить продовольствие подразделениям, выполняли задачи на территории Луганского аэропорта.



Теги: ИЛ-76 Плотницкий Луганск

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:50

За уничтожение Ил-76 над луганским аэропортом российские террористы Плотницкий, Патрушев и Гуреев осуждены к пожизненному заключению.

Сегодня, 17:32

Против мэра Кременной Владимира Струка подано заявление в СБУ за организацию и поддержку захвата власти России на территории Украины

Сегодня, 15:47

Переечение КПВВ в Станице Луганской: Только платные тесты на COVID-19 и сложности с приложением «Вдома»

Сегодня, 13:41

Российская сторона привела на заседание ТКГ по Донбассу осужденную в Украине террористку и убийцу

Сегодня, 13:16

В Луганской области начали работу пять окружных прокуратур

Сегодня, 10:17

В Луганской области жители села Орехово впервые получили уличное освещение

Сегодня, 09:31

В Луганской области за сутки 101 заболевший и 5 умерших от COVID-19

Сегодня, 09:26

Российские террористы обстреливают позиции ВСУ из тяжелых минометов и гранатометов

Вчера, 16:13

Министр Алексей Чернышев проверил, как работает недоступный жителям оккупированного Луганска ЦНАП на КПВВ в Счастье

Вчера, 15:59

В Луганской области за 2 месяца выдали 1860 водительских удостоверений

Вчера, 14:55

В Станице Луганской изъяли партию контрафактных сигарет на 1 млн гривень

Вчера, 13:08

Российские террористы не передали списки для пересечения КПВВ «Новотроицкое»

Новости Украины:

Сегодня, 10:59

Одесский окружной административный суд открыл дело о бездеятельности полиции во время Одесса прайда-2020

Вчера, 14:51

Школы Одессы и Львова переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19

11-03-2021, 10:11

В Киеве 11 марта ограничат вход на станции метро из-за футбольного матча «Динамо» - «Вильяреал»

9-03-2021, 13:36

В Одессе бизнеc просят перейти на дистанционный режим работы из-за COVID-19

9-03-2021, 13:02

Какие пасхальные наборы дарить коллегам по работе?

1-03-2021, 12:44

В Одессе горсовет просит не покупать квартиры в незаконном строительстве ЖК «Клубный дом Community»

1-03-2021, 12:40

В Одесском зоопарке у семейства редких европейских муфлонов родилось шесть ягнят

1-03-2021, 12:37

В Киеве на платформах 19 станций метро разместили дефибрилляторы

1-03-2021, 12:35

В Киеве ремонт ул Борщаговской растянут до 1 сентября

1-03-2021, 09:45

На границе с Польшей задержали двух украинских дипломатов с контрабандой

25-02-2021, 21:34

Апелляционный суд оставил Затокского адвоката Юрия Чередниченко под домашним арестом

25-02-2021, 10:43

В Киеве началась вакцинация против COVID-19 - есть первый привитый

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 

За уничтожение Ил-76 над луганским аэропортом российские террористы Плотницкий, Патрушев и Гуреев осуждены к пожизненному заключению.