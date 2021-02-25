За уничтожение Ил-76 над луганским аэропортом российские террористы Плотницкий, Патрушев и Гуреев осуждены к пожизненному заключению.

За организацию уничтождения Ил-76 под луганским аэропортом 14 июня 2014, в результате чего погибли 40 десантников 25 аэромобильной бригады и 9 членов экипажа, российские террористы Плотницкий, Патрушев и Гуреев осуждены к пожизненному заключению.

Все террористы осуждены «заочно», так как скрываются на оккупированных территориях Луганской области или в покрывающей их Российской Федерации.

Сегодня, 16 марта, в Красногвардейском суде Днепра завершилось оглашение приговора главарям так называемой «ЛНР» в деле сбитого в Луганске в 2014 году Ил-76 как организаторам теракта. Часть приговора уже зачитали 15 марта. Об этом сообщает Медійна ініціатива за права людини со ссылкой на адвоката стороны потерпевших Виталия Погосяна.

Обвиняемые в этом деле Игорь Плотницкий, который на момент совершения теракта был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря», его заместитель Андрей Патрушев и главарь батальона луганских НЗФ «Витязь» Александр Гуреев. Их обвиняют по статьям о терроризме (ч. 3 ст. 258 УК), создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ч.2 ст. 260) и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны (ч.2 ст. 437).

Судебный процесс проходил «заочно», поскольку обвиняемые находятся в розыске на территории Украины, в суд не появлялись. По информации, которую предоставила суду СБУ, «обвиняемые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, во избежание уголовного наказания».

«Доказательств очень много. Во-первых, есть телефонные переговоры, которые велись Плотницкий, Патрушевым и Гуреевым непосредственно по уничтожению самолета. Все эти переговоры подтверждают, что они отдавали приказы о сбивания самолета. Это основное доказательство», — прокомментировал адвокат.

В суд уголовное производство направили в январе 2017 года. За это время дело побывала в трех судах. Сначала — в Сватовском районном суде Луганской области, защитники обвиняемых попросили изменить подсудность суда в Днепропетровской области, поскольку там проживает большинство потерпевших и свидетелей. В Бабушкинском районном суде Днепра судьи подали на самоотвод. Самоотвод судей в Бабушкинском суде адвокат потерпевших назвал незаконными. Погосян отметил, что подавал жалобу в ВРП, но реакции на нее не было. В итоге дело попало в Красногвардейский районный суда Днепра, где и вынесли приговор обвиняемым.

Напомним, что в другом производстве по уничтожению Ил-76, приговорен к 7 годам заключения генерал-майор ВСУ Виктор Назаров — за «небрежное отношение к военной службе в боевой обстановке». В 2018 году суд удовлетворил 39 исков семей пострадавших в Министерство обороны Украины о возмещении морального вреда на общую сумму 19,5 млн гривень. Минобороны выплатит по 500 000 гривень за каждым иском.

14 июня 2014 представители незаконных вооруженных формирований сбили военно-транспортный самолет ВСУ при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами с переносных зенитно-ракетных комплекса.

На борту находились 49 военнослужащих, все они погибли. Самолет обеспечивал перевозки личного состава во время плановой ротации военнослужащих и должен был доставить продовольствие подразделениям, выполняли задачи на территории Луганского аэропорта.