Какие ограничения действуют во время «желтой» зоны карантина с 23 сентября

С 23 сентября 2021 года в Украине вводится «желтый» уровень эпидемиологической опасности. Такое решение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС было принято после доклада министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Введение карантинных ограничений в Украине вызвано резким ростом заболеваемости COVID-19 и низким процентом вакцинированного населения. Более того. почти 50% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса.

Желтая зона карантина предусматривает такие ограничения для украинцев:

образовательные учреждения будут работать при вакцинации 80% работников хотя бы одной дозой;

не более четырех человек за столиком в заведениях общепита, расстояние между столиками – от 1,5 м;

кинотеатры и заведения культуры могут работать при заполненности залов на 2/3 или 50% в каждом отдельном зале;

спортзалы и фитнес-центры могут работать при ограничении – один человек на 10 кв. м.

При этом ограничения желтой зоны не будут применяться:

если все посетители и 80% работников заведений культуры, общепита, кинотеатров и т.д. будут вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой;

если перечисленные выше лица будут иметь негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на COVID-19, который сделан не позже, чем 72 часа назад.

Напомним, внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций состоялось 21 сентября 2021 года.