С 23 сентября Украина переходит в «желтую» зону карантинных ограничений

21 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. К заседанию присоединились также председатели областных государственных администраций.

Государственная комиссия заслушала доклад Министра здравоохранения Виктора Ляшко о распространении на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 и рассмотрела вопрос внедрения во всех регионах страны «желтого» уровня эпидемической опасности.

Премьер-министр отметил, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается, поэтому обязанность государства - защитить жизнь и здоровье людей. В то же время он подчеркнул, что вакцинация сегодня является самым эффективным способом противодействия COVID-19, и государство обеспечило возможность любому прививаться бесплатно.

Глава Правительства подчеркнул, что Кабинет Министров изменениями к постановлению в определенном плане также смягчил ограничительные меры и позволил работать заведениям хозяйствования и образования даже в «красной» зоне, но при определенных условиях.

«Ограничения «желтой» и «красной» зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны», - отметил Премьер-министр.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила: установить с 00 ч. 00 минут 23 сентября 2021 «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины; применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.