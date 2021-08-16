В Луганской области рекордное количество заболевших COVID-19

За 20 сентября в Луганской области выявлено 346 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 человек.

Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, большее чем обычно количество новых случаев связано с тем, что на выходных лаборатории в Луганской области проdодят меньше тестирований.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 31214 заболевших COVID-19.

В Украине за сутки 20 сентября зафиксировали 5159 случаев коронавирусной болезни и 137 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1086 человек, выздоровели 2156 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания зарегистрировали во Львовской - 518, Харьковской - 486, Днепропетровской - 422, Одесской - 419 областях и Киеве - 399 заболевших.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили в 2355805 человек, из них 2233573 человек выздоровели, а 55 056 человек умерли.