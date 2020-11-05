Гуманитарная подгруппа ТКГ попробует договориться о разблокировании российскими террористами КПВВ в Счастье и Золотом

Сегодня в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины.

Об этом сообщает пресс служба украинской делегации в ТКГ.

«В 14:00 в режиме видеоконференции началось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы ТКГ. Неоднократные обращения украинской стороны и давление наших международных партнеров дали свои результаты. Основной вопрос для обсуждения: разблокирования работы КПВВ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сегодня украинская делегация заявила, что предлагает созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам.

Начиная с 10 ноября, Госпогранслужба полностью обеспечила функционирование семи КПВВ в Луганской и Донецкой областях, в то же время пропуск блокирован со стороны представителей ОРДЛО везде, кроме Станицы Луганской.