Оккупационной власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выгодно держать КПВВ закрытыми, потому что так легче манипулировать и врать о придуманных «зверствах» Украины. Об этом сказал представитель Омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский.

«Для Российской Федерации сейчас вот это временное перемирие хуже войны. Потому что когда идут боевые действия, их пропаганда на временно оккупированной территории работает на запугивание людей. То есть, СМИ, они распространяют, что «вот, Украина убивает», и так далее. Сейчас, когда войны нет, перемирие, то их пропаганда на войну не работает, потому что войны ведь нет. И люди, жители временно оккупированных территорий, задают вопросы социально-экономического характера: а где дороги, где заработные платы, где предприятия, где рабочие места. Ну, как сейчас войны нет, где нормальная жизнь? И люди начинают те, кто даже их поддерживал, оккупантов, они начинают все понимать. То есть, выясняют, что их просто обманули и так далее. Такие примеры уже есть. А открытие КПВВ сейчас — это один удар по оккупантам», — сказал Павел Лисянский.

Он отметил, что в Украине все оперативно сделано, есть новые конструкции и все для людей, а на временно оккупированной территории они это не сделали.

«И если сейчас будет открытие КПВВ, почему они не открывают, потому что если мы сейчас откроем — это будут дополнительные выигрышные баллы в этом противостоянии для Украины. И оккупант не хочет этого делать, поэтому он говорит что «нет, мы не будем открывать», — добавил Лисянский.

По его словам, на временно оккупированной территории боевики просто закрыли КПВВ. По пятницам работает «Новотроицкое», когда захотят боевики.

«Может, и не будет работать, но в целом по пятницам оно работает. То есть, на пропуск работает КПВВ. Но, скажем, в Луганской области — здесь ситуация иная. То есть, оккупанты не пускают людей», — сказал представитель Омбудсмена.

Он отметил, что чтобы попасть из временно оккупированного Донбасса на подконтрольную Украины территорию, людям приходится ехать через Россию и пересекать государственную границу, поскольку пересечение через КПВВ часто осуществляется по договоренностям.