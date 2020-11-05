Украина предлагает ускорить обсуждение в ТКГ вопросов по открытию КПВВ и обмену заложников удерживаемых РФ

Украинская делегация для участия в ТКГ обращается к российским коллегам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины с предложением активизировать работу ТКГ, в частности в сфере безопасности, политическом и гуманитарном направлениях.

Как сообщает пресс-центр ТКГ, Украина предлагает созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяет в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия трехсторонней контактной группой соответствующих решений.

В частности, по разблокированию работы КПВВ в Луганской и Донецкой областях, а также обмену лицами, взаимно удерживающимися.

Ранее что министры иностранных дел Франции и ФРГ, представители ОСБЕ призвали российскую сторону открыть со своей стороны КПВВ для движения транспорта и людей как можно скорее.

Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов.

Украинская делегация также продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования.

Глава украинской делегации Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремление договориться и по остальным позициям.