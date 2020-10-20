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В Киеве митингуют с лозунгом «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов»

Сегодня, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

 В Киеве под Конституционным судом Украины проходит акция против судей, которые приняли скандальное решение о неконституционности статьи УК Украины о наказании за ложь в декаларациях, что повлияло на систему декларирования доходов чиновниками.

Акция под названием «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов» продолжается с 9 часов утра.

«Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институций и европейское направление развития Украины», — указали организаторы протеста.

Организаторами акции выступает «Центр противодействия коррупции», «Фонд деюре», «Рух опору капітуляції» и «Евромайдан». Протест получил название «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов».

Сейчас под стенами КСУ несколько сотен человек. На видео с места происшествия видно, что в ход пошли «дымовухи».

Также сообщается, что митингующие у КСУ забросали здание суда презервативами и зажгли файеры.

В «Рух опору капітуляції» заявили что  решение ситуации с КСУ должно происходить конституционным способом - внесением изменений в Конституцию Украины и с проведением мониторинга Венецианской Комиссией.

КСУ должен быть превращен в эффективную институт по защите основ государственности, прав и свобод граждан. И абсолютно недопустимым является использование кризисной ситуации для преобразования КСУ в орган, полностью подконтрольный Офиса Президента.

Также митингующие требуют немедленно внести законопроект о ликвидации ОАСК и неотложной отставки И. Венедиктовой с должности генпрокурора за игнорирование и покрывание  преступлений "судейской мафии". Правоохранительные органы должны немедленно установить и остановить лиц, осуществляющих незаконное влияние на КСУ. 

Также протестующие требуют от Верховной Рады неотложного решения вопроса по обеспечению деятельности антикоррупционной инфраструктуры рамках соответствующего нового законопроекта, который будет опираться на европейские стандарты и рекомендации.

 

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. 

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.


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