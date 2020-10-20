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В ЕС считают решение КСУ основанием для временного приостановления безвиза

Сегодня, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Европейском союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины о деятельности антикоррупционных органов и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин, текстом которого располагает «Европейская правда».

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАЗК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — говорится в письме.

Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвизовых является уход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых было введен безвизовый режим.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решение о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешней деятельности и Еврокомиссии, в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы являются квинтэссенцией успешной, правового, демократического, инвестиционно привлекательной Украины.


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