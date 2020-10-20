Конституционный кризис: Данилов заявил о схожести ситуации с 2014 годом

Глава СНБО Украины Алексей Данилов сделал заявление о ситуации с решением Конституционного суда по отмене антикоррупционной реформы и провел аналогию с событиями 2010–2014 годов, когда происходила активизация российских «агентов влияния» и сворачивался европейский вектор развития.

По его мнению ряд последних событий, связанных с решениями Конституционного Суда Украины, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

В этом случае Конституционный Суд выступает «ледоколом» достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, принимая персонально направленное решение об антикоррупционных органах.

В феврале 2019 КС отменил закон о незаконном обогащении, в результате чего были закрыты уголовные производства.

27 октября решением КС было фактически ликвидировано е-декларирования.

Такие действия суда приведут к не просто негативным, а к катастрофическим последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении.

Кардинально изменится атмосфера отношений Украины с Европейским Союзом и евроатлантическим сообществом, создаются условия полного недоверия. Ставится под угрозу существование безвизового режима. Сделает невозможным сотрудничество с международными финансовыми институтами. Создаются риски чрезвычайного характера для полученных нашей страной ПДЧ.

Все это приведет к нагнетанию социальной напряженности, углублению экономического кризиса, роста и радикализации протестных настроений.

В этом контексте нельзя не заметить, что скандальное решение было принято сразу после окончания местных выборов, результаты которых создали ряд новых вызовов.

Синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманность антигосударственных действий.

Возникает вопрос, какие внешние и внутренние силы дирижируют этой ситуацией? Кто заинтересован в максимальном ослаблении украинской власти и свертывании европейской интеграции?

К сожалению, прослеживается аналогия с событиями 2010–2014 годов, когда происходила активизация российских «агентов влияния», сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный Суд Януковича своим решением дал возможность узурпировать власть. Последствия известны …