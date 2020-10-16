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Наш край заявил о победе на выборах мэра Рубежного Сергея Хортива

Сегодня, 15:21 citynews.net.ua | Напечатать

Как заявили в партии Наш край, на выборах мэра Рубежного в Луганской области победил бывший мэр города Сергей Хортив.

По предварительным данным Сергей Хортив побеждает в первом туре и набрал около 60% голосов избирателей.
Его основной конкурент за пост мэра Рубежного Анатолий Бусенко, занимающий должность Секретаря городского совета, набрал около 25% голосов.

Сергей Хортив известен своими пророссийскими взглядами и поддерживает тесные контакты с Юрием Бойко и Юлием Йоффе.
В настоящее время переметнулся к Сергею Шахову и политической силе Наш Край, строящей свои избирательные кампании на подкупе избирателей при попустительстве луганской прокуратуры и полиции, которая за год прошедший с момента выборов в Верховную раду смогла довести до суда только одно дело о подкупе избирателей.

До начала оккупации Луганской области российскими террористами Хортив голосовал за обращение Луганского областного совета о праве призвать российские войска в Украину «для защиты Донбасса от киевской хунты».

22 мая 2014 Сергей Хортив участвовал в блокировании украинской военной техники в городе Рубежное, когда боевики из-за спин мирных жителей расстреляли украинских военнослужащих, в результате чего погибли несколько бойцов из Житомира.

После освобождения Рубежного от террористических группировок ЛНР, остался в городе, распространял пророссийские настроения и вел пропаганду в пользу ЛНР.

Сын Хортива Иван Сергеевич - бывший сотрудник МВД, участник террористических отрядов ЛНР. После освобождения Рубежного выехал в Россию, где скрывается.


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