В Луганской области уже 6 погибших на пожарах устроенных российскими террористами

Вследствие масштабных пожаров в Луганской области уже 6 человек погибли, 12 человек госпитализированы. Об этом сообщает пресс служба Офиса Генпрокурора.

По последним данным в результате обширных ожогов и отравления угарным газом погибли 6 человек, один из них — лесничий, 12 человек госпитализированы. По оперативным данным, из населенных пунктов, оказавшихся под угрозой, эвакуированы 120 человек. Выгорело и повреждено огнем ориентировочно 424 здания, из них 311 — жилые дома.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов (Болотенное, Станица-Луганская, Ольховая, Малиновое, Песчаное, Нижнетеплое, Артема, Геевка, Лобачево, Трехизбенка, Кряковка, Капитаново, Муратово, Осколоновка, Боброво, Боровское, Вороново, Сиротино, Метелкино, Северодонецк, Байдовка, Половинкино).

В огненном кольце оказались 11 поселков в непосредственной близости от Северодонецка. Сейчас локализовано и ликвидировано 82 пожара, тушение еще 64 продолжается — в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Всего к тушению привлечены 1247 человек и 209 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32 П и 2 вертолета ДСНС.

Местными прокуратурами Луганской области по фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.