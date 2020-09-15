Конец перемирия: Российские террористы обстреливают Золотое, Станицу Луганскую и Новотошковское

За прошедшие сутки, 30 сентября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Луганской области российские террористы вечером трижды обстреляли поселок Золотое из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Там же район улицы Вольная обстреляли из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Поселок Новотошковское был обстрелян из гранатометов различных систем, Новоалександровка - из стрелкового оружия.

Район КПВВ в Станице Луганской около 23:30 был обстрелян из гранатометов и минометов со стороны оккупированной территории Луганской области.

В Донецкой области боевики вели огонь из стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а из автоматического станкового гранатомета - неподалеку Новотроицкого.

Кроме того, в районах населенных пунктов Зайцево и Мироновский противник открывал огонь из гранатометов различных систем.

В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

Военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ДСНС и представителями лесных хозяйств продолжают локализовать масштабные пожары в Луганской области, вызванные обстрелами со стороны российских террористов.